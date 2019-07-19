19 июля 2019 | Время чтения 7 мин

Санкции санкциями, победные реляции победными реляциями, но по фактическому итогу за отчетный период объем поставок всякого разного из Китая в США вырос на 10% (плюс 46,2 млрд долларов к аналогичному результату годом ранее), тогда как американский импорт в Китае просел на 25% (минус 10,7 млрд).

Александр Запольскис, , 17:13 — REGNUM

«Санкции скоро будут существенно усилены!» — написал в Twitter по поводу Ирана глава Белого дома. Мысль босса развил его помощник по национальной безопасности — Вашингтон находится лишь в начале пути по введению санкций против Исламской Республики Иран. США полны решимости добиться дальнейшей изоляции Тегерана, добавил госсекретарь Майк Помпео.

Герб Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всё выглядит так, словно буквально с минуты на минуту на иранцев обрушится всесокрушающий молот американского гнева. Но при этом Тегеран как-то подозрительно спокоен.

Более того, последние полгода в публичных заявлениях его официальных лиц Америка вообще практически не присутствует. Лидеры страны обращаются в основном или к некому абстрактному коллективному Западу, или к не менее общему международному сообществу в лице ООН, или персонально к руководству Евросоюза. И вот с ними Иран общается достаточно жестко. Вплоть до ультиматумов.

А самое примечательное, что, не получив удовлетворения требований (кстати, вполне последовательных и логичных), иранцы стали ультимативную угрозу реализовывать на практике. Без фанатизма, но демонстрируя готовность перейти установленный в Совместном всеобъемлющем плане действий предел обогащения урана в 4,5%.

Это как-то слабо похоже на эффективность американских мер санкционного сдерживания. Даже с учетом 47,6-кратного превосходства США над Ираном в размере экономики и не менее чем стократного — в ударной мощи вооруженных сил.

На данный момент реализованные Вашингтоном меры включают: заморозку иранских активов и золотого запаса в американских и подконтрольных США иностранных банках (действуют с 1979 года, когда в Иране произошла Исламская революция). Запрет международным финансовым организациям на выдачу Ирану любых кредитов и всем странам — на продажу Ирану оружия и оказание военной и военно-технической помощи (действует с начала ирано-иракской войны в 1980 году).

Запрет на иностранные инвестиции в нефтяную отрасль (действует с 1995—1996 годов). Запрет на контакты в научной области, прежде всего, по ядерной, химической и микробиологической тематике (действует с февраля 2004 года).

Противостояние Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В качестве ответных мер Иран прекратил продажу нефти в США и Великобританию, позднее и в ЕС вообще (действует с 2012 года, но позднее условия несколько раз пересматривались в сторону смягчения для ЕС).

Таким образом, получается, что ничем существенным больше Белый дом надавить на Тегеран уже не в состоянии. Косвенным тому подтверждением является попытка переноса основной тяжести выкручивания рук с самого Ирана на его торговых партнеров.

На первый взгляд, мотивация казалась вполне логичной и даже действенной. К примеру, американцы уже через восемь недель с даты отказа от условий иранской ядерной сделки заставили бросить почти 100 млн долларов инвестиций и бежать из Ирана французскую энергетическую компанию Total. Потому что физическое расположение штаб-квартиры во Франции это одно, а 2/3 совета директоров из американских представителей и ¾ используемого кредитного капитала из американских финансовых источников — совсем другое.

Но вот дальше нашла коса на камень. Тихо и исподволь стало оказываться, что давить на Иран Америке просто нечем. И с его торговыми партнерами дело начинает разлаживаться тоже. Казалось бы, колониально подчиненная Европа и та изобрела и начала тестировать собственный механизм торговли с Ираном в обход американских санкций.

Неудобно вышло с индусами, которые прислушаться к американским пожеланиям уже почти согласились, но потом «кто-то из Госдепа» лишил Дели традиционных торговых льгот, и дружба сразу не задалась. А Китай так вообще, фигурально выражаясь, озвучил американцам свои рекомендации по предпочтительным пешим туристическим направлениям.

На этом фоне нынешние заявления ведущих политических лиц США выглядят достаточно комично. Особенно в сочетании со словами Трампа о нежелании войны с ИРИ и даже о том, что в последнем инциденте американский разведывательный беспилотник ПВО Ирана сбили по собственной инициативе, без приказа от руководства страны. Сбив дрон, по мнению хозяина Овального кабинета, иранцы вообще послали сигнал о своем желании приступить к переговорам!

Космическая сила Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Совершенно внезапно для себя американский истеблишмент оказался в совершенно неожиданной и неприятной ситуации. Раньше санкции работали, потому что к кнуту всегда получалось приложить достаточного размера альтернативный пряник. Если будете водиться вон с теми, Америка вас больно ударит с ноги по фаберже. Она может, у нее на каждого есть досье толщиной в сигаретную пачку. Если кому нужно, она в состоянии напомнить номера их, как они думают, абсолютно секретных счетов. А вот если станете дружить только с кем надо, Соединенные Штаты готовы помочь намыть (широко разводя руки в стороны) вооооот столько дополнительной прибыли. Как правило, предложение срабатывало.

Исключения, конечно, изредка случались, но их удавалось успешно устранять разными другими методами. Кто-то, поскользнувшись на случайно упавшем утреннем бутерброде, внезапно неудачно выпадал из окна верхнего этажа отеля. Кто-то за ужином ненароком съедал что-то несвежее с фатальным исходом. У кого-то при посадке разбивался личный самолет.

А тут вдруг выяснилось, что в качестве пряника Америка никому ничего предложить уже не может. Более того, переусердствовать с кнутом также оказывается буквально себе дороже. Как с той же Total вышло. Ну, обломал Белый дом ей бизнес в Иране с потенциальным горизонтом прибыли в 300 млрд долларов в предстоящие 4−5 лет, и дальше что? В результате без доходов ведь остались и американские инвестиционные фонды из тех самых 2/3 совета директоров. Возник закономерный вопрос — так чьи «фаберже» защемляют в итоге тиски американских санкций?

И вот так у Америки сейчас дела обстоят практически по всем направлениям. Уж сколько Вашингтон обхаживал Индию в надежде из дружбы с ней создать действенный противовес Китаю в Азии. Но когда возник с индусами денежный конфликт, Белый дом отреагировал совершенно инстинктивно — санкционным кнутом. Мгновенно слив в унитаз результаты почти десяти лет отчаянных внешнеполитических усилий аж двух американских администраций.

Сегодня уже сложно найти страну, против которой Соединенные Штаты не ввели бы санкции. Досталось даже прямо капитулировавшим Мексике и Канаде. Но на этом, выходит, все. Сундук возможностей давления опустел.

Весьма показательна тут история американской торговой войны с Китаем, с лета 2016 года идущая как раз с помощью разнообразных санкций. Казалось бы, в ней Вашингтон выигрывал, так как при одинаковом размере дополнительных штрафных пошлин (США ввели 25% и Китай ответил зеркально) объем китайского экспорта в Америку в три раза превосходил встречный поток товаров и услуг. Но тут подоспела внешнеторговая статистика за 2018 год, и оказалось…

Мыльные пузыри Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Санкции санкциями, победные реляции победными реляциями, но по фактическому итогу за отчетный период объем поставок всякого разного из Китая в США вырос на 10% (плюс 46,2 млрд долларов к аналогичному результату годом ранее), тогда как американский импорт в Китае просел на 25% (минус 10,7 млрд).

В переводе на простой русский. Трамп рассказывал американцам, как с помощью санкций восстановил справедливость и выжал из торговли с Китаем около 28−35 млрд долларов дополнительных денег. Но из статистики следует, что за это же время Пекин посредством зеркальных пошлин из американской части внешней торговли дополнительно забрал около 10 млрд и еще добыл больше 46 за счет прироста объема поставок в Америку в целом. На круг выходит почти 60, из которых даже если отнять «американские» 35, то все равно выходит плюс 25 млрд профита в пользу КНР.

Нравится ли это Трампу и его команде? Безусловно, нет. Но сделать они в состоянии что? Напасть на Иран? Очень вряд ли. Настолько вряд ли, что Трамп предпочел бросить конкурентам совсем другую кость. Обрушиться на Китай? Уже сомнительно и уж слишком рискованно. Заново оккупировать Европу? Однозначно нет. Про Россию и говорить не приходится. История с обещанными санкциями против ее суверенного долга выглядит просто песней.

Что остается? Кроме как убедительно обещать в журналистские телекамеры, практически как Гитлер в конце 1944 — начале 1945, предъявить миру новую могучую санкционную убервафлю, с помощью которой всех врагов одним махом уже точно побивахом. Вот сейчас, уже почти, минуточку, лишь только чернила на документах высохнут и помощники донесут из подсобки секретариата большую президентскую печать для утверждения. Там просто уборщица ключи от двери в помещение куда-то задевала. Буквально несколько мгновений, их вот-вот найдут и уж тогда… А пока слушайте нас и трепещите.