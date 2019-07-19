Ярославль, , 15:05 — REGNUM

В Ярославле принята новая «Концепция информационного пространства города», которая регламентирует особенности размещения вывесок и других информационных конструкций. Постановление об этом подписал мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вывески в Ярославле

Предыдущая концепция была принята в апреле 2017 года по инициативе предыдущего мэра Владимира Слепцова. Новый глава города установил новые требования к внешнему виду вывесок ресторанов, магазинов, банков и всех прочих организаций.

Эти требования прописаны более подробно. В концепции описано несколько видов информационных конструкций с четкими описаниями.

«Для зоны ЮНЕСКО и буферной зоны остаются прежние требования, они определены в требованиях министерства культуры. Мы меняем формат информационных конструкций для остальных территорий. Ранее максимальный размер вывески был не более 1,2 квадратных метра, теперь не будет привязки к площади. Высота настенных конструкций не должна превышать 0,5 метров, длина — 15 метров», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ирина Марченко.

Другое значимое новшество — объемные буквы. Ранее они должны были применяться только в зоне ЮНЕСКО и буферной зоне. Теперь это требование распространится на основные магистрали города. Объемные буквы должны быть на вывесках на улицах Большая Октябрьская, Свободы, Советская, Победы, Республиканская, Чкалова, Большая Федоровская, проспектах Толбухина, Ленина, Ленинградском, Дзержинского, Авиаторов, Машиностроителей, Фрунзе, Октября, Московском проспекте, а также на Октябрьской и Привокзальной площадях и Суздальском шоссе. Там размещение «плоских» вывесок будет невозможным, такие конструкции предпринимателям придется поменять.

Начиная с 2017 года мэрия выдавала заключения о согласовании информационных конструкций. После выхода новой концепции их придется получать заново — вне зависимости от того, переделана вывеска или старая «вписалась» в новые требования. Старые согласования будут действовать один год с момента выхода нового постановления, то есть с июля 2019 года. Городские власти полагают, что не усложняют, а упрощают жизнь бизнесу.

«Проект постановления прошел процедуру оценки регулирующего воздействия, обсуждался с предпринимательским сообществом. Мы предоставляем бизнесу больше возможностей для создания информационных конструкций», — считает директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ирина Марченко.

Тем, кто не выполнит новые правила, грозит демонтаж старых конструкций и штраф. Для юридических лиц он составляет по областному закону об административных правонарушениях от 10 до 50 тысяч рублей.

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