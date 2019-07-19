Махачкала, , 16:01 — REGNUM

Капитальный ремонт 101 многократного дома запланирован в Дагестане в 2019 году. В них будут отремонтированы кровли, фасады, лифты и инженерные системы. Об этом 18 июля на совещании у главы республики доложил начальник дагестанского фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах Магомед Алиев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

Докладчик отметил, что изначально по программе капремонта на 2014−2040 годы в 2019 году планировалось провести соответствующие работы в 50 многоквартирных домах в десяти муниципалитетах республики. Однако в связи с наметившимся ростом собираемости взносов стало возможным, по словам Алиева, дополнительно включить в краткосрочный план еще 51 многоквартирный дом.

Самой большой проблемой в этой сфере руководитель фонда назвал отсутствие современной платёжной системы. По его мнению, эффективным методом увеличения уровня собираемости взносов на капремонт может стать создание в городах и районах расчетно-кассовых центров по сбору платежей за услуги ЖКХ с использованием единого платежного документа. Это, считает Алиев, позволит обеспечить прозрачность движения денежных потоков и комфортные условия для населения при оплате платежей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Дагестан посетил председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, член межведомственной рабочей группы по ЖКХ при правительстве России Игорь Шпектор. В течение двух дней он и группа специалистов занимались мониторингом сферы ЖКХ республики.

По итогам визита комиссия выявила многочисленные нарушения в многоэтажных домах в части содержания общего имущества, лифтов, лестничных площадок, подвалов и чердаков. Специалисты обратили внимание на балконы, которые незаконно перерастают в полноценные пристройки.

Кроме того, Игорь Шпектор отнес Дагестан к числу отстающих регионов страны по сбору взносов за капремонт. По итогам визита федеральный чиновник заявил, что доложил о выявленных комиссией проблемах в аппарат президента России.