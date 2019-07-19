Москва, 19 июля 2019, 15:15 — REGNUM
Проблемой Росстата является то, что он в основном не видит малого бизнеса, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Федеральной службы государственной статистики, согласно которым половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей
Кроме того, Делягин уточнил, что в теневой сфере и в малом бизнесе граждане РФ получают в целом меньше, чем в крупном и среднем бизнесе.
Напомним, как сообщало ранее РБК со ссылкой на данный Росстата половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей. При этом средняя заработная плата в России составляет 47 657 рублей.
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