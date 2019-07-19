Москва, , 15:15 — REGNUM

Проблемой Росстата является то, что он в основном не видит малого бизнеса, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Федеральной службы государственной статистики, согласно которым половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей

«Сказано как есть. Действительно есть очень много заработных плат ниже прожиточного минимума. Несмотря на указ президента. Есть разные способы этот указ обойти. Скажем в научной сфере, людей оформляют на одну десятую ставки, и они работают как прежде, но формально считается, что у них очень высокая заработная плата, — рассказал Делягин. — Проблема в другом. Малый бизнес в основном для Росстата не виден. Это является методологической проблемой, потому что для того, чтобы вы могли наблюдать малый бизнес вы должны пользоваться его доверием. Каким доверием пользуется наше государство после геноцида индивидуального предпринимательства устроенного правительством Медведева, я думаю, мы все понимаем».

Кроме того, Делягин уточнил, что в теневой сфере и в малом бизнесе граждане РФ получают в целом меньше, чем в крупном и среднем бизнесе.

Напомним, как сообщало ранее РБК со ссылкой на данный Росстата половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей. При этом средняя заработная плата в России составляет 47 657 рублей.

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