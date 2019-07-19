Сеул, , 14:59 — REGNUM

В июне 2019 года в Южной Корее упала стоимость некоторых обработанных пищевых продуктов. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Агенства по защите прав потребителей.

Согласно опубликованным данным, в июне текущего года сократилась стоимость четырнадцати из тридцати наименований товаров. В частности, стоимость хлопьев и каш сократилась на 5,2%, сосисок и колбасы — на 4,6%, лапши — на 1,7%.

Известно, что цены на лапшу продолжают падать в течение трех месяцев подряд, а стоимость сосисок и колбасы сократилась после пяти месяцев роста.

С другой стороны, стоимость одиннадцати товаров, напротив увеличилось. В частности, стоимость омуг увеличилась на 3,7%, пива — на 2,8%, кока-колы — на 2,7%.

Известно, что стоимость омуг растет на протяжении трех месяцев подряд.

Согласно представителям Агенства по защите прав потребителей, стоимость тридцати наименований продуктов питания, необходимых для комфортного проживания, составила 124 916 вон (~$106,44), что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 0,6% меньше по сравнению с маем 2019 года.

Омуг — жареное блюдо из теста, сделанного из муки, соли и растертого мяса рыбы.