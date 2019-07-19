Москва, , 14:55 — REGNUM

Пакет законопроектов о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение повторно внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергеем Мироновым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Ранее депутаты уже вносили такую инициативу, но она была отклонена большинством голосов.

Авторы инициативы предлагают добавить в Уголовный кодекс РФ новую статью о незаконном обогащении, чтобы ввести контроль за активами должностных лиц. Такие нормы уже действуют в международном праве и содержатся в Конвенции ООН против коррупции, в которой участвует и РФ.

«Эту Конвенцию наша страна ратифицировала еще в 2006 году, однако статья о незаконном обогащении до сих пор считается необязательной к исполнению. Хотя именно эта норма позволяет наносить масштабные упреждающие удары по бастионам коррупции. Вовремя выявлять и наказывать любого чиновника, который начинает жить не по средствам», — заявил журналистам Миронов.

Так, депутаты предлагают прописать в законе, что незаконное обогащение это значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов. Под значительным законопроект предлагает понимать превышение более, чем на 5 млн рублей. За такое преступление предлагается ввести штраф до пяти раз превышающий сумму незаконного обогащения.

При этом, если разница составляет 10 млн и более, то депутаты предлагают считать это незаконным обогащением в крупном размере, а разницу в 20 млн рублей и более — в особо крупном размере. Максимально возможным наказанием за такие преступления авторы законопроекта предлагают считать лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Чтобы иметь возможность следить за активами должностных лиц, депутаты предлагают обязать их отчитываться о доходах и расходах совершеннолетних детей, а также продолжать подавать декларации о своих доходах и расходах ещё три года после увольнения. Также предлагается запретить пользоваться чужим имуществом, которое стоит более 500 минимальных размеров оплаты труда.

«Сопутствующими поправками мы пресекаем попытки чиновников «маскировать» свои незаконно нажитые богатства, списывая их на взрослых детей, которые на сегодня не обязаны декларировать доходы. Или на подставных «добрых людей», которые якобы дают чиновнику попользоваться его же активами», — отметил Миронов.