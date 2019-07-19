Сеул, , 14:46 — REGNUM

Представители южнокорейской компании CMG Pharmaceutical подписали пятилетний контракт на поставку препарата для лечения эректильной дисфункции с представителями китайской компании Chongqing Zein Health Industry Investment Group. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, стоимость контракта составила 55,25 млн.

Известно, что это самый крупный экспортный контракт, подписанный представителями CMG Pharmaceutical.

«Наш препарат для лечения эректильной дисфункции признан на различных мировых рынках. В будущем мы планируем повысить конкурентоспособность нашей продукции и выйти на рынки США и Европы», — сообщили представители CMG Pharmaceutical.

По данным представителей компании, данный препарат уже экспортировался на Тайвань и в Эквадор.