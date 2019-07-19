Киев, , 14:27 — REGNUM

Администрация морских портов Украины подвела итоги работы отрасли за первое полугодие 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 19 июля.

В частности, согласно официальной информации АМПУ, морские порты Украины обработали более 72 млн тонн грузов, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что основой положительной динамики обработки грузов государственными портами остается экспорт продукции украинских предприятий за границу — за отчетный период этого года он вырос более, чем на 20%. В то же время импорт дал прирост лишь в 0,4%, а транзит вообще сократился на 14,9%.

Источник уточняет, что более трети общего объема перевалки составили хлебные грузы. Кроме того, выросла более чем на 25% перевалка руды, которая составляла около 16,5 млн тонн, наблюдается значительное увеличение обработки химических и минеральных удобрений.

При этом ситуация складывается так, что четыре порта обеспечили обработку более 87% всего объема грузов. А именно — порт «Южный» (Одесская область) перевалил почти 23,4 млн тонн, «Николаев» — почти 15,3 млн тонн, «Черноморск» — 12,3 млн тонн, «Одесса» — почти 12,1 млн тонн.

ИА REGNUMанее сообщало, что общий доход морских портов Украины в 2018 году составил 1,7 млрд долларов.

13 июля во время совещания по развитию морских портов в Одессе президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал положение дел в портовой отрасли, приведя такие данные по одноименному порту.

«Доходы в 2015 году — 1 млрд грн, в 2018-м — 421 млн грн, чистая прибыль в 2015 году составила 397 млн грн, а в 2018 году — уже 19,2 млн грн. Зарплата директората очень интересна: в 2015-м — 14 тыс. грн, а в 2018-м — 192 тыс. грн. Может, вы скажете, что все нормально? Но мне кажется, что-то не то», — сказал президент.

Также на совещании отмечалось, что Одесский порт за последние три года потерял 15% грузопотока, аналогичная ситуация складывается во многих других портах Украины.