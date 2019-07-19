Душанбе, , 14:26 — REGNUM

Объем производства продукции предприятиями горнорудной промышленности Таджикистана по итогам первой половины 2019 года составил 3 млрд сомони ($325 млн), что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 19 июля сообщает издание «Авеста» со ссылкой на министерство промышленности и новых технологий республики.

Доля продукции горнорудной промышленности в общем объеме выпущенной промышленной продукции составила 25,6%. За отчетный период производство золота выросло на 51,4%, серебра — на 32,5%, цинкового порошка — на 7,9%, порошковой сурьмы — на 30,5%.

В министерстве отметили, что все произведенное золото полностью приобретено министерством финансов республики и Национальным банком. За полгода в отрасль привлечено $28,2 млн иностранных инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года Таджикистан вошел в тройку стран по продажам золота. За отчетный период Узбекистан продал 6,2 тонны золота, Монголия — 3,4 тонны, Таджикистан — 1 тонну.

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