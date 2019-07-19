Москва, , 14:16 — REGNUM

Потребительская активность в Москве растёт, сообщили 19 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

По словам главы департамента Дениса Тихонова, оборот розничной торговли в столице в январе-мае 2019 года увеличился на 6,4% по сравнению с показателями этих месяцев в 2018 году — до 1,99 трлн рублей.

«Покупатели в Москве стали тратить больше денег на покупки», — сказал министр. Он видит причину роста покупательской способности в росте зарплат. Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве за те же сроки выросла на 8%.

В департаменте отметили, что товарооборот вырос по всем видам товаров. По продовольственным до 1,1 трлн рублей (вырос на 7,8%), по непродовольственным до 887 млрд рублей (на 4,7%).