Иркутск, 19 июля 2019, 14:06 — REGNUM
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Иркутскую область осмотрел пункт длительного размещения пострадавших от наводнения в Тулуне, развернутый в здании городской специальной школы-интерната №28.
Также президент посетил медицинский пункт, где жителям оказывают всю необходимую помощь. В диалоге с президентом местные жители обсуждали проблемные вопросы и отметили работу добровольцев, которые помогали на протяжении всей чрезвычайной ситуации. Более 400 волонтеров из разных сфер были подключены к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Волонтеры-медики оказывали психологическую помощь пострадавшим, волонтеры Победы осуществляли погрузку и разгрузку санитарной помощи, волонтеры ОНФ ставили заборы и убирали преддомовые территории, волонтеры роты «Боевого братства» помогали разбирать пострадавшие здания, тулунский поисковый отряд спасал пострадавших на лодках, волонтеры-спасатели и волонтеры «Молодой Гвардии» адресно распределяли гуманитарную помощь.
Волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Мери Вардосанидзе рассказала Президенту о том, что она занимается добровольчеством не первый год: в 2018 она вместе с командой студентов-спасателей помогала пострадавшим трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня».
Анастасия Шарова вместе с сыном Максимом, оказавшись также в числе пострадавших, не остались в стороне. Они присоединились к волонтерам-медикам и оказывали всю необходимую помощь нуждающимся.
Данил Петрукович из Красноярского края вместе с участниками команды «Молодежка ОНФ» из Хакасии, Бурятии, Тывы, Иркутской области всю неделю помогали жителям, пострадавшим от наводнения. Он рассказал президенту, что их команда из Красноярского края работала в Нижнеудинском районе, поселках Вознесенский и Евдокимовский. Они разбирали завалы, мусор, который принесла на участки жителей большая вода, строили деревянные настилы, восстанавливали заборы, печи, выносили поврежденную мебель, откачивали воду из погребов.
Он также отметил, что большой объём работ удалось выполнить по восстановлению фельдшерско-акушерского пункта в поселке Вознесенский: «Мы демонтировали остатки старого забора, вырубили сухостой, расстеклили веранду, так как было много побитых стекол, а так же разобрали нижний фасад веранды, откачали воду. 18 тонн воды откачали в общей сложности из подвала ФАПа. А для того, чтобы засыпать дорожки к пункту, ушло 40 кубометров щебня. Мы рады, что помогаем людям. Ради этого и ехали. Я считаю, что именно молодежь должна участвовать в таких выездах, оказывать помощь там, где она нужна, где ее ждут люди».
Напомним, наводнение в Иркутской области произошло в июне 2019 года. 28 июня в области был введен режим ЧС. К ликвидации последствий бедствия подключились волонтеры, в регионе были организованы пункты временного размещения, пункты гуманитарной помощи для поставки товаров первой необходимости в районы бедствия.
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