Иркутск, , 14:06 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Иркутскую область осмотрел пункт длительного размещения пострадавших от наводнения в Тулуне, развернутый в здании городской специальной школы-интерната №28.

Также президент посетил медицинский пункт, где жителям оказывают всю необходимую помощь. В диалоге с президентом местные жители обсуждали проблемные вопросы и отметили работу добровольцев, которые помогали на протяжении всей чрезвычайной ситуации. Более 400 волонтеров из разных сфер были подключены к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Волонтеры-медики оказывали психологическую помощь пострадавшим, волонтеры Победы осуществляли погрузку и разгрузку санитарной помощи, волонтеры ОНФ ставили заборы и убирали преддомовые территории, волонтеры роты «Боевого братства» помогали разбирать пострадавшие здания, тулунский поисковый отряд спасал пострадавших на лодках, волонтеры-спасатели и волонтеры «Молодой Гвардии» адресно распределяли гуманитарную помощь.

Волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Мери Вардосанидзе рассказала Президенту о том, что она занимается добровольчеством не первый год: в 2018 она вместе с командой студентов-спасателей помогала пострадавшим трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня».

«Конечно, когда мы узнали про беду, которая произошла с нашими соседями-сибиряками, мы тут же приехали сюда, в Тулун, помогать людям. Мы организовали штаб добровольцев и выстроили взаимодействие со всеми оперативными службами. Круглосуточно, сменяя друг друга, работали сотни волонтеров: мы принимали заявки от пострадавших и распределяли их между добровольческими группами. Наши студенты-спасатели с помощью спецтехники откачивали воду из затопленных жилых домов, детсадов, школ. Очень жаль, что мы все познакомились при таких обстоятельствах, но здесь мы действительно сплотились и работали как одна большая команда», — отметила Мери Вардосанидзе.

Анастасия Шарова вместе с сыном Максимом, оказавшись также в числе пострадавших, не остались в стороне. Они присоединились к волонтерам-медикам и оказывали всю необходимую помощь нуждающимся.

Данил Петрукович из Красноярского края вместе с участниками команды «Молодежка ОНФ» из Хакасии, Бурятии, Тывы, Иркутской области всю неделю помогали жителям, пострадавшим от наводнения. Он рассказал президенту, что их команда из Красноярского края работала в Нижнеудинском районе, поселках Вознесенский и Евдокимовский. Они разбирали завалы, мусор, который принесла на участки жителей большая вода, строили деревянные настилы, восстанавливали заборы, печи, выносили поврежденную мебель, откачивали воду из погребов.

«Мы стараемся в течение дня успеть выполнить максимальный объём работ. Многим требуется помощь. В первую очередь, идем туда, где жители самостоятельно не могут справиться с последствиями ЧС — к одиноким пенсионерам, многодетным семьям. Работы много, она разная», — рассказал Данил Петрукович.

Он также отметил, что большой объём работ удалось выполнить по восстановлению фельдшерско-акушерского пункта в поселке Вознесенский: «Мы демонтировали остатки старого забора, вырубили сухостой, расстеклили веранду, так как было много побитых стекол, а так же разобрали нижний фасад веранды, откачали воду. 18 тонн воды откачали в общей сложности из подвала ФАПа. А для того, чтобы засыпать дорожки к пункту, ушло 40 кубометров щебня. Мы рады, что помогаем людям. Ради этого и ехали. Я считаю, что именно молодежь должна участвовать в таких выездах, оказывать помощь там, где она нужна, где ее ждут люди».

Напомним, наводнение в Иркутской области произошло в июне 2019 года. 28 июня в области был введен режим ЧС. К ликвидации последствий бедствия подключились волонтеры, в регионе были организованы пункты временного размещения, пункты гуманитарной помощи для поставки товаров первой необходимости в районы бедствия.

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