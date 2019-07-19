Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM

Правительство, вероятно, ограничит круг получателей субсидий на выплату первоначального взноса по ипотеке отдельными категориями граждан, возможно, в их число войдут работники бюджетной сферы и многодетные семьи, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 19 июля, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя поручения президента России правительству.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин поручил до сентября 2019 года рассмотреть вопрос субсидирования первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки. Предполагается, что субсидия будет единовременной.

« Вероятно, правительство сузит круг получателей субсидии. Конечно, это должно быть социальной историей, поэтому можно предполагать, что в число потенциальных получателей войдут граждане с низким доходов, сотрудники бюджетной сферы. Возможно, также и многодетные семьи — таким образом можно будет простимулировать и демографию. Скорее всего, будет установлен некий лимит этой выплаты.