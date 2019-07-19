Додома, , 13:51 — REGNUM

Министр финансов и планирования Танзании Филипп Мпанго представил в ООН доклад о реализации целей устойчивого развития, передает газета Mtanzania.

Презентуя доклад перед Ассамблеей министров стран-членов ООН в Нью-Йорке, Мпанго заявил, что Танзания достигла успехов в выполнении 17 положений соглашения ООН, требующего от каждого члена организации разработки плана по борьбе с бедностью и обеспечении прогресса к 2030 году.

Мпанго отметил, что в соответствии с четвертым пунктом о развитии образования, в стране прошла регистрация всех первоклассников. Он добавил, что Танзания достигла успехов в сфере здравоохранения, эффективного государственного управления и поддержания мира и порядка в стране.

«Установленные цели — отражение прогресса, они согласуются с нашим пятилетним планом развития Объединенной республики Танзания, мы намерены активно добиваться достижения целей устойчивого развития», — заявил Мпанго.

Он также призвал ООН оказать Танзании помощь во внедрении технологий для облегчения реализации целей устойчивого развития.