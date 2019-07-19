Киев, , 13:47 — REGNUM

Бюджетная роспись, составленная в январе согласно государственному бюджету Украины на 2019 год, предусматривает 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, тогда как факт выполнения на середину июля — 0,3 млрд грн.

Такую статистику обнародовала министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент ИА REGNUM

Соответственно, отметила Маркарова, надо разблокировать проведение на Украине «большой приватизации», с тем, чтобы компенсировать в бюджет недостающее.

«Большая приватизация — не только инструмент для преодоления коррупции в госкомпаниях и нахождения для них эффективного владельца, но и источник финансирования, которое уменьшает необходимость заимствовать и уменьшает средства, необходимые для обслуживания (долга)», — заявила представитель правительства.

По ее словам, все мероприятия во второй половине года должны быть направлены на разблокирование большой приватизации и организацию «прозрачных и публичных конкурсов на все активы».

ИА REGNUMнапоминает, что власти Украины пытаются организовать большую распродажу госпредприятий еще с 2015 года, однако никаких успехов в этом деле не достигли. Наибольшим провалом стала попытка Киева продать одно из крупнейших химпредприятий страны — Одесский припортовый завод. Власти Украины говорили о серьезном интересе к активу со стороны инвесторов, однако в итоге не было подано ни одной заявки.

Также большая приватизация тормозится из-за многочисленных судебных тяжб. Так, в июне Фонд государственного имущества Украины выиграл кассацию, которая разблокировала утверждения Кабинетом министров инвестиционных советников для приватизации Одесского припортового завода, угольной компании «Краснолиманская», заводов «Электротяжмаш», «Индар» и Объединенной горно-химической компании.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский уже не раз обещал разблокировать большую приватизацию, однако не совсем понятно, как именно он может повлиять на ситуацию, кроме политических заявлений.