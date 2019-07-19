Грозный, , 13:47 — REGNUM

В Чечне введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту — амброзии. В фитосанитарную зону, по решению управления Россельхознадзора, попала территория Шатойского муниципального района ЧР, сообщается 18 июля на сайте ведомства.

В настоящее время карантин распространен на территории 159,4 га в Саттинском, Памятойском, Шатойском и Асланбек-Шериповском сельских поселениях. Такие меры приняты в связи с тем, что амброзия полыннолистная является одним из самых вредоносных сорняков и опасным аллергеном. Вредное воздействие этого растения на природу и на человека заставляет бороться с ним, устанавливая карантинные зоны в местах массового произрастания.

Напомним, с территорий, зараженных амброзией, запрещено вывозить сельхозпродукцию без карантинного сертификата Россельхознадзора с отметкой об отсутствии заражения. В пределах карантинной зоны запрещено пасти скот, а транспортные средства и уборочную технику нельзя применять на свободных от засорения территориях.

Читайте также: Стоп амброзии скажут в столице Карачаево-Черкесии

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии уже пятый год подряд проходит акция «Стоп, амброзия!». Городская администарция Черкесска объявляет конкурс на самое большое количество сданных сорняков. За одно вырванное с корнем растение высотой не менее 15 см можно получить вознаграждение — 30 копеек.