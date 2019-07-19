Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM

Уже в 2019 году в Санкт-Петербурге будет построено 22 объекта социальной инфраструктуры. Об этом на совещании заявил заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский, сообщили в пресс-службе Смольного.

Читайте также: Петербургу потребуется более 300 школ, детсадов и поликлиник

Уточняется, что десять объектов уже сданы, в их числе шесть детсадов и три школы. На 2020 год запланировано строительство 23 соцобъектов. Речь идёт о двух школах, 15 детских садах, трёх кабинетах врача и трёх объектах иного назначения.

Читайте также: Путина просят решить вопрос нехватки детских садов в Петербурге

Как отметил Барановский, все объекты возводятся за счёт внебюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что до 2024 году Северной столице потребуется 300 социальных объектов — 169 детских садов, 84 школы, 54 объекта здравоохранения. По расчетам Смольного, чтобы ликвидировать этот дефицит Петербургу до 2024 года придётся отыскать 309 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Петербурга изучат предложения инвесторов о школьных спорткомплексах