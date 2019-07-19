Село Яренск, , 13:37 — REGNUM

Наглядный ответ на вопросы общественности о безопасности и экологичности будущего экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области дал инвестор проекта — ООО «Технопарк». В яренском информационном центре специалисты компании установили макет так называемого «пирога», представляющего собой конструкцию современного защитного экрана площадки размещения неутилизируемых остатков твердых коммунальных отходов (ТКО). Теперь посмотреть на проект защитного основания и понять принципы его работы сможет каждый посетитель инфоцентра.

Макет отражает высокую степень надежности основания, отмечают в пресс-службе экотехнопарка. Оно составлено из целого ряда слоев, что действительно придает ему сходство с пирогом — это и геотекстильное покрытие дорнит, и бентонитовые маты, и геомембрана. По специальной технологии их чередуют со слоями песка, песчано-гравийной смеси и щебня, все это укладывается на уплотненный грунт и надежно защищает окружающую среду, в первую очередь, от проникновения дождевых и талых вод. Экран полностью блокирует попадание стоков с территории объекта в грунтовые воды. Такой эффект обеспечивают современные геосинтетические материалы, гидроизоляционные свойства которых давно доказали свою эффективность.

Каждый такой мат по своим характеристикам полностью заменяет глиняную гидроизоляцию метровой толщины, подчеркивают в пресс-службе экотехнопарка. Кроме того, у матов есть несколько определяющих качеств — низкий коэффициент фильтрации и способность к «самозалечиванию», они также чуть ли не вечно могут подвергаться циклам заморозки и оттаивания. А геомембрана толщиной 2 мм может похвастаться абсолютной водонепроницаемостью, высокой прочностью и химической стойкостью. Даже при — 70° С она способна прослужить не меньше полувека.

«Эти два материала (геомембрана и бентонитовый мат) являются самодостаточными и каждый в отдельности обеспечивают необходимую гидроизоляцию. Для исключения попадания дождевых и талых вод с карт накопления отходов в окружающую среду было принято решение использовать их совместно. Данное техническое решение является уникальным и обеспечивает высочайший уровень защиты грунтовых вод», — отметили в пресс-службе экотехнопарка.

Атмосферная влага будет отводиться по специальным перфорированным трубам. Поэтому любые осадки грунту под объектом не страшны — их соберут и отправят к очистным сооружениям. Кстати, по такому же принципу устроен аналогичный объект в Калужской области — там очищенную сточную воду отводят в пруд и используют в рыбохозяйстве.