Рязань, , 13:36 — REGNUM

Рязанская область планирует развивать сотрудничество с Белоруссией в сфере IT и радиоэлектроники. На базе агробиотехнопарка, который сейчас создаётся в регионе, будет вестись совместная работа по производству семенного материала. Об этом сообщил 18 июля губернатор Рязанской области Николай Любимов по итогам своего участия в VI Форуме регионов России и Белоруссии.

«Беларусь — давний стратегический партнер Рязанской области. В числе самых успешных практик — сотрудничество в аграрной сфере. За последние 3,5 года рязанские хозяйства приобрели более 300 комбайнов и тракторов белорусского производства», — написал Николай Любимов на своей странице в социальной сети.

В 2018 году объём торговли между Рязанской областью и Белоруссией составил 103 млн долларов. Кроме сельского хозяйства регионы развивают контакты в сфере здравоохранения, образования, туризма.