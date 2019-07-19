Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 13:31 — REGNUM

В ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Ямалдобыча», которого обвиняют в неуплате налогов на сумму более 12 млн рублей и ущербе предприятию на 15 млн рублей. Обвиняемый вину в содеянном не признал и мер к возмещению ущерба не принял, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Ямалу.

По данным следствия, генеральный директор ООО «Ямалдобыча» в период с января по декабрь 2017 года умышленно сокрыл денежные средства предприятия, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в размере 4 млн 388 тысяч рублей.

Кроме того, как полагает следствие, обвиняемый в личных интересах в период с января 2015 по декабрь 2017 года не перечислил в бюджет удержанный у сотрудников налог на доходы физических лиц в сумме 8 млн 329 тысяч рублей.

Также следствием установлено, что в период с января по декабрь 2017 года гендиректор ООО «Ямалдобыча» «вопреки интересам организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и сторонней организации», причинил ущерб предприятию на 15 млн рублей.

Все три преступления выявлены отделом экономической безопасности ОМВД России по Лабытнанги.

Отмечается, что гендиректор вину, как и ущерб, нанесённый предприятию, не признаёт. Против него возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств в крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов»), ч. 1 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»), ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), и направлено в суд для рассмотрения по существу.

ООО «Ямалдобыча» занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина. Головной офис предприятия расположен в ямальском городе Лабытнанги.