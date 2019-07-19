Сеул, , 13:23 — REGNUM

Южнокорейская компания Doosan Infracore провела международное соревнование по сервисному обслуживанию Doosan’s Got Talent. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Doosan’s Got Talent — мероприятие, на котором соревнуются специалисты международных компаний, сотрудничающих с Doosan Infracore.

По их словам, международное соревнование прошло в южнокорейском городе Кунсан в период с 15 по 18 июля.

Известно, что во вторых международных соревнованиях приняли участие представители 30 стран.

По данным компании, в финал вышли 11 человек — представители Индонезии, Саудовской Аравии, Эфиопии, Бразилии и Китая.

Известно, что в рамках данного соревнования специалисты проводили проверку оборудования, эксплуатационные испытания, а также занимались выявлением причин поломки оборудования.

С 22 июля представители Doosan Infracore проведут семинары для дилеров компании из развивающихся стран.