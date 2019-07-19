Сеул, 19 июля 2019, 13:23 — REGNUM
Южнокорейская компания Doosan Infracore провела международное соревнование по сервисному обслуживанию Doosan’s Got Talent. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.
Doosan’s Got Talent — мероприятие, на котором соревнуются специалисты международных компаний, сотрудничающих с Doosan Infracore.
По их словам, международное соревнование прошло в южнокорейском городе Кунсан в период с 15 по 18 июля.
Известно, что во вторых международных соревнованиях приняли участие представители 30 стран.
По данным компании, в финал вышли 11 человек — представители Индонезии, Саудовской Аравии, Эфиопии, Бразилии и Китая.
Известно, что в рамках данного соревнования специалисты проводили проверку оборудования, эксплуатационные испытания, а также занимались выявлением причин поломки оборудования.
С 22 июля представители Doosan Infracore проведут семинары для дилеров компании из развивающихся стран.