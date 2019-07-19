Сеул, , 13:03 — REGNUM

Южнокорейская компания Celltrion создала совместное предприятие с китайской компанией NanFung Group для выхода на китайский рынок. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 19 июля представители Celltrion и Celltrion Health Care, создали совместное предприятие Vcell Health Care.

Известно, что новая компания Vcell Health Care будет заниматься разработкой, производством и коммерциализацией трех южнокорейских аналогов (Remsima, Herzuma, Truxima) в Китае.

Кроме того, представители Celltrion и NanFung Group планируют рассмотреть вопрос о создании производственных мощностей в Китае к первому полугодию 2020 года.

«Создание совместного предприятия делает нас на один шаг ближе к выходу на китайский рынок. Мы сделаем все возможное, что бы поставлять лекарственные препараты в Китай и на другие мировые рынки», — сообщили представители Celltrion.

Celltrion Health Care — дочернее предприятие Celltrion Hong Kong, созданное совместно с NanFung Group.