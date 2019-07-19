Яунде, , 13:01 — REGNUM

Второе по величине предприятие Камеруна — «Камерунская корпорация развития» — сообщило о трудностях в связи с сепаратистским конфликтом в англоязычных регионах страны. Сельскохозяйственный гигант не выплачивал зарплат своим сотрудникам в течение года из-за падения производства и доходов, передает VOA Africa.

«Камерунская корпорация развития» является вторым по величине работодателем в африканской стране и управляет плантациями бананов, пальмового масла и каучука. Но трехлетний конфликт между англоязычными повстанцами и правительственными войсками заставил корпорацию закрыть фермы и фабрики в западных англоязычных регионах. Генеральный директор корпорации Франклин Нгони Нжи говорит, что более половины из его 20 000 сотрудников, опасаясь нападений, отказываются работать, в то время как остальные работают только неполный рабочий день.

Министр сельского хозяйства Камеруна Габриэль Мбайробе говорит, что правительство ведет переговоры с персоналом о возобновлении работы. Он заверяет их в том, что правительство обеспечит их безопасность и выдаст невыплаченную с прошлого года зарплату.

«Я хотел бы оценить готовность всех сотрудников возобновить работу, — сказал Мбайроби. — Я могу заверить их, что правительство примет все меры, чтобы погасить задолженность по зарплате и предоставить средства на то, чтобы плантации и завод вернулись к работе».

Издание отмечает, что конфликт в англоязычных регионах Камеруна был спровоцирован в 2016 году протестами против дискриминации со стороны франкоязычного большинства страны в сфере образования и правосудия. Правительство ответило репрессиями, и вооруженные англоговорящие сепаратисты дали ожесточенный отпор. Мятежники считают государственные компании, такие как «Камерунская корпорация развития», и учреждения, такие как школы, угрозой протестному движению.

В прошлом месяце Ассоциация работодателей Камеруна заявила, что повстанцы превратили многие плантации «Камерунской корпорации развития» в свои тренировочные площадки.