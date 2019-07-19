Москва, , 12:41 — REGNUM

Список городов Российской Федерации, где в 2018 г. был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, составил Росгидромет. Об этом сообщает телеканал RT, ссылаясь на данные ведомства.

Так, всего в черный список попали 22 города, в которых всего проживает 5,1 млн человек. Самые высокие показатели загрязнения воздуха были зафиксированы в Черногорске, Чите, Иркутске, Искитиме, Барнауле, Братске, Зиме, Красноярске, Кызыле, Новокузнецке, Норильске, Петровск-Забайкальске, Свирске, Абакане, Ангарске, Селенгинске, Улан-Удэе, Усолье-Сибирское, Черемхово, Лесосибирске, Минусинске и Шелехове.

Отмечается, что крупные предприятия промышленности работают в большей части городов, попавших в черный список. В Росгидромете также добавили, что в список не вошли Магнитогорск (Челябинская область) и Чегдомын (Хабаровский край), показатели уровня загрязнения воздуха в которых снизились по сравнению с 2017 годом.

Ранее индийское информационное агентство «Джагран» со ссылкой на Всемирный экономический форум сообщило, что самым загрязненным в мире городом признан город Гуруграм (Гургаон) в индийском штате Харьяна. При этом в сообщении отмечалось, что в Индии находятся семь из десяти городов с самым низким качеством воздуха.