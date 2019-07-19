Сеул, , 12:46 — REGNUM

В первой половине 2019 года в Южной Корее увеличилось число случаев пресечения незаконного экспорта отходов на 67%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, в первом полугодии 2019 года таможенная службы Южной Кореи пресекла 15 попыток незаконного экспорта 29 715 тонн отходов, что на 67% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что 12 из 15 случаев экспортировали пластик, в 2 случаях — железо и провода, в 1 случае — бытовой мусор.

Напомним, что в 2018 году из Южной Кореи незаконно было вывезено на Филиппины 6000 тонн отходов.

Известно, представители Таможенной службы Южной Кореи совместно с представителями таможенных служб 14 стан усилили меры по борьбе с незаконным ввозом и вывозом отходов.

Согласно представителям таможенных служб, в первой половине года страны, усилившие меры, пресекли 100 попыток незаконного экспорта 140 тыс. Тонн отходов. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе пресекли 50 попыток незаконного экспорта 40 тыс. тонн отходов, в Европе — 26 попыток экспорта 30 тыс. тонн отходов, в США — 13 попыток экспорта 60 тыс. тонн отходов.

Кроме того, правительство Малайзии вернула 450 тонн отходов, незаконно вывезенных из Испании и Великобритании, обратно.

«Мы продолжим укреплять сотрудничество с таможенными службами других стран, чтобы предотвратить незаконный экспорт отходов по всему миру», — сообщили представители таможенной службы Южной Кореи.