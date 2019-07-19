Чебоксары, , 12:25 — REGNUM

По делу о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» регионального минтранса продолжает формироваться конкурсная масса и выставляться на торги имущество предприятия. Отдельными лотами с молотка идут имущество филиалов в Козловке и Алатыре, четыре автобуса 2017 года. Кроме того, названа стоимость Чебоксарской автоколонны — более 220 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылки на документы.

На продажу выставлены филиалы предприятия в Козловке и Алатыре, а также четыре автобуса 2017 года. Автобусы Volgabus (2017 год выпуска) продаются отдельными лотами по одинаковой цене каждый — 5 842 260 рублей. Имущество Козловского автотранспортного предприятия выставлено на торги за 10 511 001 рублей с шагом аукциона в размере 525 550 рублей. В структуру имущества входят, в частности, закрытая автостоянка, гараж, водонапорная башня, асфальтированная площадка, право аренды земельных участков площадью более 8,1 тыс. кв. метров для ведения производственно-хозяйственной деятельности.

Недвижимое и движимое имущество Алатырского АТП (расположено в Алатыре) предлагается выкупить за 21 042 050 рублей. Шаг аукциона составляет 1 052 102,50 рублей. В составе лота — агрегатный цех, склад, профилактории, мойка, здание конторы, электрораспределительная будка, душевая, кузница, газопровод и другие объекты.

Кроме того, названа рыночная стоимость имущества Чебоксарской автоколонны, расположенной в Чебоксарах по проспекту И. Яковлева, 37 — согласно инвентаризации, она составляет 220 058 500 рублей, в том числе недвижимое имущество оценено в 207 935 90 рублей. В структуру автоколонны входят гараж на 200 мест, семь нежилых зданий, котельная, право аренды земельного участка площадью 52 491 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании «Чувашавтотранса» банкротом и открытии конкурсного производства. Единственный в республике государственный перевозчик обслуживал 231 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюсту отказали в привилегиях, обязав вернуть имущество «Чувашавтотранса»