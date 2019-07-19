Берлин, , 12:27 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в пятницу, 19 июля, что крупнейшая экономика Европы находится в «несколько более сложной фазе» после десятилетия роста, добавив, что имеются основания попытаться стимулировать внутреннюю экономику, передает агентство Reuters.

«Это для нас стимул не только продолжить работу в области исследований и разработок, но и, конечно, стимулировать отечественную экономику», — сказала Меркель на пресс-конференции, добавив, что для большинства налогоплательщиков будет снижен налог солидарности (Solidaritätszuschlag), введенный в 1990 году, но не будет налоговых реформ в отношении корпораций.

Она сказала, что, по ее мнению, экономический спад в значительной степени обусловлен неопределенностью в мировой торговле.