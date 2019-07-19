Москва, , 12:19 — REGNUM

Напряженность на Ближнем Востоке слегка скорректировала вчерашнее (18 июля) снижение нефтяных котировок. Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, что вызвало волну паники среди участников рынка. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

По его словам, несмотря на это цены на черное золото завершают торговую неделю снижением котировок. Опасения по поводу замедления глобального экономического роста в результате торговых войн, а также снижение спроса со стороны Китая ударяет по ценам на нефть. Страны ОПЕК похоже прогадали с сокращаемыми объемами добычи нефти, и не учли этот момент.

Гасанов добавил, что цена на нефть на данный момент торгуется в пределах $62 за баррель, а это значительно меньше, чем заложено в бюджетном правиле Саудовской Аравии. При такой непростой ситуации необходимо странам ОПЕК провести внеочередное заседание и в срочном порядке пересмотреть условия соглашения по сокращению добычи черного золота. Уже сейчас будет не достаточным сокращение добычи на уровне 1,6 млн баррелей в сутки. Теперь речь должна идти о двух млн баррелей, чтобы цены поднялись выше $70, отметил эксперт.

«Понятное дело, что доля рынка будет отдана США, но вопрос в том, мы боремся за качество или за количество? — сказал он. — Сейчас важнее качество. И если оставить все как есть, то цены на нефть имеют шанс значительно снизиться и торговаться ниже $60 за баррель».

По его словам, страны ОПЕК+, похоже, рассчитывали на скорое перемирие между США и Китаем, но сильно ошиблись. Да, если бы США и Китай заключили бы торговую сделку, то угроза мирового кризиса отпала бы сама собой.

Гасанов добавил, что многие участники нефтяного рынка расценили бы такую ситуацию в пользу значительного спроса на энергоносители и цены на нефть на этом фоне уже подскочили бы до $70 — $75 за баррель. Сокращение добычи черного золота странами ОПЕК, включая РФ, уже стало необходимой мерой. Хотя изначально она считалась лишь временной. Цены на нефть завершат неделю пессимистично. Нефть марки Brent, может скорректироваться до $63 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI до $56 за баррель, отметил эксперт.