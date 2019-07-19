Москва, , 12:32 — REGNUM

Санация, проведённая Центральным банком России, стала инструментом монополизации банковской системы, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Это естественный процесс, и во всех странах мира мы видим сокращение количества банков, — сказал экономист. — В США на пять крупнейших банков приходится половина активов всей финансовой системы. В России также идёт стремительная монополизация банковского сектора. Если в 2000-х банков было полторы тысячи, то сегодня несколько сотен. И Центральный банк этому активно способствует, отзывая лицензии у маленьких банков. Формируется в конечном счёте системный финансовый риск, связанный с формированием крупных финансовых институтов, которые теряют рыночные тормоза».

Крупный банк, как объяснил Комолов, понимает, что если он ведёт рискованные операции и стоит под угрозой банкротства, государство его непременно спасёт за счёт общественных средств и не даст разориться, потому что этот банк системно значим и его разорение может вызывать череду банкротств других финансовых институтов и обрушить экономику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, одним из итогов санации банковской системы РФ стало бегство за границу большого количества банкиров. Как полагает Делягин, логика произошедшего, скорее всего, заключалась не в борьбе с плохими банками, а в создании нового коррупционного механизма.

Читайте ранее в этом сюжете: Санация банков создала в РФ новый коррупционный механизм – мнение