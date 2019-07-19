Москва, 19 июля 2019, 12:33 — REGNUM
В РФ мало устойчивых производств, вложение в которые дало бы банкам гарантированно высокую отдачу, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Очень часто, как отметил Комолов, рост акций компаний может быть вообще никак не связан с динамикой её реальных активов и с производством.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, аналогичной точки зрения на положение банковского сектора придерживается ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. По его мнению, значительная часть экономики РФ находится в таких условиях, когда она не может обеспечить такую прибыльность бизнес-проектов, которая была бы привлекательной для банковского капитала. Иными словами, как полагает экономист, рентабельность большинства промышленных отраслей находится где-то на уровне 9−10%, то есть ниже обычных ставок коммерческого кредита.
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