Москва, , 12:33 — REGNUM

В РФ мало устойчивых производств, вложение в которые дало бы банкам гарантированно высокую отдачу, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«В целом банки активно участвуют в финансовых спекуляциях, покупают ценные бумаги, индексы, облигации, акции. В том числе и на зарубежных рынках, дают кредиты друг другу, — полагает Комолов. — То есть финансовый сектор существует как бы оторванно от реального производства. Это проблема не только РФ, но и всей современной экономики. Это стало причиной кризиса 2008 года, когда финансовый сектор функционировал самостоятельно и жил своей жизнью, а не обслуживал материальное производство. Поэтому в рамках этой современной модели неолиберальной экономики банковский сектор может быть самодостаточным и жить, что называется, для себя, будучи мало связан с реальным производством. Акции растут в цене сами по себе, потому что растёт спрос на них для спекулятивных целей».

Очень часто, как отметил Комолов, рост акций компаний может быть вообще никак не связан с динамикой её реальных активов и с производством.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, аналогичной точки зрения на положение банковского сектора придерживается ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. По его мнению, значительная часть экономики РФ находится в таких условиях, когда она не может обеспечить такую прибыльность бизнес-проектов, которая была бы привлекательной для банковского капитала. Иными словами, как полагает экономист, рентабельность большинства промышленных отраслей находится где-то на уровне 9−10%, то есть ниже обычных ставок коммерческого кредита.

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