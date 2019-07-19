Рязань, , 12:14 — REGNUM

Оказать бюджетную поддержку фермерам Рязанской области, пострадавшим из-за массовой гибели пчел весной 2019 года, призывают активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Круглый стол с участием пасечников, представителей региональных властей и надзорных ведомств прошёл 18 июля в Рязани на площадке регионального отделения ОНФ, сообщили в пресс-службе реготделения. По его итогам было принято решение обратиться к главе региона с просьбой выделить компенсации пчеловодам — подобное решение принято уже, например, в Липецкой области

По словам фермеров, с мая по конец июня 2019 года в Рязанской области погибло не менее 1400 пчелиных семей. Смерть насекомых связывают с использованием ядохимикатов, которыми сельхозпредприятия региона обрабатывали рапсовые и горчичные поля. Некоторые препараты настолько агрессивны, что опасны для пчёл в течение двух недель — закрыть ульи на такой срок невозможно. Пчеловоды просят предупреждать о сельхозработах в мессенджерах и социальных сетях.

«Для большинства пчеловодов произошедшее — чрезвычайная ситуация. Ущерб для отдельных хозяйств исчисляется сотнями тысяч рублей, и теперь перед фермерами стоит непростая задача — изыскать денежные средства на приобретение новых пчелосемей», — заявил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Владимир Юдин.

Массовая гибель насекомых зарегистрирована в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областях. Россельхознадзор провёл лабораторные исследования, которые показали, что пчёлы пострадали от отравления средствами защиты растений, а именно — инсектицидами.