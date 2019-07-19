Екатеринбург, , 12:32 — REGNUM

Продовольственная инфляция в Уральском федеральном округе в июне уменьшилась до 5%, или на 0,1% по сравнению с маем. Тому способствовало снижение цен на свинину и мясо птицы в опте и рознице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском главном управлении Центрального банка России.

Подешевели овощи, которые рано появились на прилавке. Помидоры, огурцы, капуста продаются почти по тем же ценам, что и в июне 2018 года. Тому способствовало развитие тепличного овощеводства на Урале.

Подорожали по сравнению с летом 2018 года апельсины, яблоки, бананы. Заморские фрукты в июне были более дорогими, чем летом 2018 года.

Немного выросла стоимость молочных продуктов. В регионах Уральского Федерального округа это коснулось разных продуктов: помимо питьевого молока в июне подорожали глазированные сырки, сгущёнка, детские молочные смеси. Летом повышенным спросом пользуется мороженое, которое тоже стало дороже.

Темпы прироста цен на мороженое в розничных сетях были самыми высокими среди молочной продукции и по итогам первого месяца лета в годовом выражении составили почти 7%.

Читайте ранее в этом сюжете: Устойчивость курса рубля сдержала инфляцию на Урале