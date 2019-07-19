Киев, , 12:02 — REGNUM

С начала 2019 года украинская гривна демонстрирует укрепление — это парадокс, который обусловлен высокими ценами на главные статьи украинского экспорта — металлы и пшеницу.

Об этом 19 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов экономист Алексей Дорошенко.

«С начала года гривна только укрепляется. Это является парадоксом. Во-первых, в бюджет 2019 года заложен гораздо более высокий курс… Положительную тенденцию демонстрирует украинский экспорт. Мы все больше продаем, но к сожалению, все больше продаем сырья. Конъюнктура благоприятная, за одну тонну платят больше, поэтому зерна и металлов продается больше, в страну больше заходит валюты», — сказал Дорошенко.

По его словам, правительству Украины важно провести индустриализацию страны, поскольку аграрные страны обречены на бедность.

«Бедные страны экспортируют сырье, производя сырье. А страны среднего достатка производят промышленные товары и тоже неплохо живут. А вот технологические страны разрабатывают технологии, которые потом патентуют… Мы с вами находимся внизу пирамиды, мы продаем и производим сырье. Если мы не перейдем на следующий индустриальный уровень мы останемся аграрной сверхдержавой. Нет ни одного примера аграрной сверхдержавы, которая бы хорошо жила», — рассказал Дорошенко.

При этом он раскритиковал действия минфина, который набирает кредиты под высокие процент, в частности, продает трехмесячные облигаций внутреннего государственного займа под 16−17%.

«Второе — мы с вами все больше влазим в долги занимая краткосрочные деньги на три месяца под 18%, а не как у МВФ на пять лет под 3%. Каждые три месяца залазим в долговое колесо. Мы должны крутиться как белка в колесе. С одной стороны, мы видим стабильность, но эта стабильность — витрина. С другой стороны, нам нужно решать что-то на макрофинансовом уровне, чтобы росла наша экономика. С этим как раз есть проблемы», — считает Дорошенко.

Он также напомнил, что прошлому правительству Владимира Гройсмана так и не удалось обеспечить приемлемые показатели экономического роста. «Здесь мы не видим большого позитива, поэтому 3% (роста ВВП — ред.) нельзя назвать позитивом», — подчеркнул Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1, 277 млрд долл. Большая часть облигаций номинирована в долларах — Минфин разместил ОВГЗ на $1 млрд и 7,4 млрд грн, по словам Маркаровой, это крупнейшее размещение облигаций в 2019 году. Она проинформировала, что ставки доходности, по которым государство будет выплачивать привлеченный долг, снижены. Сейчас они составляют 17% по трехмесячным облигациям в гривне (снижение на 24 базисных пункта), 6,5% по однолетним долларовым ОВГЗ и 7% по двухлетним ОВГЗ в долларах США (снижение на 50 базисных пунктов).

Напомним, 18 июля глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что проведение парламентских выборов 21 июля не повлияет на курс гривны.

«Двойные выборы действительно несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс… Укрепление гривны было вызвано, прежде всего, факторами благоприятных условий для нашего экспорта, а также притоком средств иностранных инвесторов во внутренние государственные ценные бумаги, что привело к увеличению предложения валюты на рынке и, как следствие, к укреплению гривны», — рассказал Смолий.