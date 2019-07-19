Ярославль, , 12:08 — REGNUM

Лето — горячая пора проведения капитального ремонта домов. В Ярославской области в этой сфере трудится не только региональный фонд капитального ремонта, но и частные организации, обслуживающие интересы тех домов, которые формируют свои фонды на специальных счетах. Региональный фонд капитального ремонта МКД Ярославской области в лице директора Романа Гайнутдинова и инженерной группы проводит регулярные проверки качества выполнения работ на домах со спецсчетами. Недавно комиссия фонда побывала на объекте одной из крупнейших компаний — «Центра организации капитального ремонта», и вместе с руководителем центра Олегом Ненилиным проверила работу подрядных организаций.

Капитальный ремонт в поселке Михайловский

Комиссия работала на доме №5 в поселке Михайловском Ярославского района. В настоящее время в подвале производится капитальный ремонт инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения и канализации, включая выпуски до колодцев.

Работы в подвале дома

Выпуски меняются современным бестраншейным способом — без вскрытия грунта. Часть работ в подвале уже выполнена. Подрядчики продемонстрировали членам комиссии, в составе которой были и жители дома, промежуточные результаты ремонта.

Жители контролируют качество ремонта

Наш корреспондент встретился с директором Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области Романом Гайнутдиновым и директором «Центра организации капитального ремонта» Олегом Ненилиным. Они рассказали цели проведения подобных проверок, а также о том, как оценивают ситуацию в сфере капремонта в регионе сейчас и каким видят ее развитие.

ИА REGNUM: Роман Амирович, в связи с чем усилен контроль за проведением капитального ремонта домов со спецсчетами?

Роман Гайнутдинов: Участились случаи нарушений со стороны подрядных организаций, которые выполняют капремонт домов со спецсчетами. Из тех пакетов документов, что поступают в фонд, завышение расценок встречается часто. За май и июнь на проверку поступило порядка 70 смет, и больше половины из них мы возвратили на доработку, а по некоторым отправили материалы на проверку в прокуратуру.

Собственники теряют сотни тысяч рублей, которые можно было бы потратить на другие виды работ, а они их попросту «дарят» частникам. При этом зачастую даже не получая полноценный капремонт. Фонд обязан действовать в интересах жителей, даже если они копят деньги на спецсчете. Именно поэтому мы всегда проводим тотальный контроль всех смет и расценок, которые применяют частники. И строго проверяем качество работ и объемы. Проверки проводят инженеры строительного контроля, на некоторые объекты выезжаю я лично.

Олег Ненилин: В своей практике мы встречались с ситуациями, когда подрядчики предлагали жителям завышенные сметы. В таком случае мы вели с жителями разъяснительную работу. Сегодня мы полностью поддерживаем начинания руководства фонда по проверке смет. Кроме того, и сами консультируемся с фондом по вопросам применения сметных нормативов и благодарны им за оказываемую помощь. Специалисты фонда активно помогают нам контролировать исполнителей, чтобы избежать ошибок.

Роман Гайнутдинов и Олег Ненилин

ИА REGNUM: Что проверяли на доме в Михайловском?

Роман Гайнутдинов: Сегодня мы контролируем капитальный ремонт инженерных сетей в подвале. Первая задача — проверяем, чтобы все так называемые «скрытые работы» — предъявлялись как собственникам, так и нашим специалистам. Еще на этапе проектирования мы рекомендовали использовать качественные современные материалы и новейшие технологии. В частности, по нашему предложению при замене выпусков канализации применяется бестраншейный метод. Наша задача — это забота о жителях дома, и мы должны обеспечить, чтобы после выполнения подрядчиками работ жалоб на засоры канализации не было.

ИА REGNUM: Какие бывают замечания к работе подрядчиков на домах со спецсчетами?

Роман Гайнутдинов: Инженеры регионального фонда, выезжая на дома, где выполнены работы по спецсчету, часто фиксируют, что ремонт выполнен лишь частично. К примеру, крыша отремонтирована только над одним подъездом, а в доме их три или четыре. Или не заменяется весь кровельный «пирог», а только верхний слой покрытия. Жители, не будучи специалистами, такие вещи даже не замечают.

Или при капремонте системы водоснабжения меняют только горизонтальную разводку в подвале. При этом вертикальную, которая проходит по квартирам, оставляют. Естественно, в таком случае жителям придется снова собирать деньги на замену трубы в квартире. Более того, многие собственники даже не знают, что при капремонте инженерных сетей им обязаны поменять все сети, которые проходят через квартиру.

Олег Ненилин: Работы по капитальному ремонту кровель, систем электро‑ и теплоснабжения очень дорогие, потому жители делают, по сути, то, на что хватает денег — в отличие от общего котла, собственники на спецсчете ограничены в средствах. Им приходится либо устанавливать дополнительный взнос, либо довольствоваться меньшим. Многие выбирают последнее. При этом на доме выполняются частичные ремонты — иногда под видом капитального ремонта проводится текущий. В этой ситуации лучше либо перейти в общий котел, либо искать организации, которые предоставляют рассрочку платежа, но делают ремонт комплексно.

ИА REGNUM: Можно ли вернуться со спецсчета обратно в «общий котел»?

Олег Ненилин: Ситуация по переходу на спецсчета стабилизировалась, и, действительно, сегодня есть обратная тенденция — возврат домов в котел. Это связано с тем, что на первых порах люди открывают спецсчета, но по факту в доме не всегда остается активный председатель. При этом некоторым домам просто не накопить на ремонтные работы на спецсчете из-за плохого технического состояния или небольшой площади дома. Кроме этого, во многом благодаря тому, что руководство стало исправлять работу самого фонда капремонта, люди больше ему доверяют.

Роман Гайнутдинов: Действительно, у спецсчетов раньше было много плюсов. Людей мотивировала сама возможность сделать нужный вид работ досрочно. Но сейчас досрочные работы предлагает и региональный фонд. К тому же люди понимают, что за одним видом работ следует другой, а на него средств уже нет, еще и за прежний не расплатились.

Общий котел сейчас представляет собой более удобную для населения систему: даже если накоплено всего 20% от необходимой суммы, капремонт можно сделать без дополнительных взносов и кредитов, только за счет котла. В качестве одного из примеров назову три дома на улице Панфилова на Резинотехнике. Там делают утепление фасадов, смета на один дом — 10 миллионов рублей, а собрано взносов за все пять лет работы фонда — 1 миллион рублей. Своими силами нужную сумму жители копили бы еще 30−40 лет, но медлить нельзя, стены там уже покрылись плесенью. Так что случаев перехода домов со спецсчета в «котел» становится все больше. Если в 2018 году таких были единицы, то уже сейчас за три месяца в «общий котел» перешли несколько домов. Еще десятки пакетов документов собственников лежат в фонде на рассмотрении и, очевидно, что их количество будет только увеличиваться.

ИА REGNUM: Как вы в целом оцениваете ситуацию в сфере капремонта в Ярославской области?

Олег Ненилин: Мы видим, что в последние месяцы ситуация в регионе меняется в лучшую сторону. Могу отметить серьезный подход к работе нового руководства фонда капремонта, да и вся команда работает эффективно. Думаю, что те нововведения, которые уже применяются на практике, направлены на то, чтобы повысить ответственность подрядчика за свои работы перед жителями. Введено дополнительное страхование проводимых работ, дополнительные гарантии для населения.

К примеру, в этом году подрядчики будут получать за сданные объекты только 95% от суммы договора, а остальные — только тогда, когда объект переживет зимний сезон без малейших замечаний по качеству. Думаю, это эффективные меры, которые заставят подрядчика держать высокое качество работ и соблюдать сроки.

Роман Гайнутдинов: Да, действительно, приступив к работе в Ярославской области, мы увидели ряд незавершенных объектов прошлых лет. Поэтому, в первую очередь, мы приняли жесткие меры, чтобы такого больше не повторилось. И если, к примеру, подрядчик открыл крышу, и работа простаивает или не соблюдается график производства, то мы расторгаем договор. Мы не допустим, чтобы люди месяцами жили без крыши над головой.

Вместе с тем соглашусь, что наследие нам досталось, действительно, очень тяжелое — десятки проблемных объектов по всей области. И мы полностью принимаем на себя эту ответственность. Порядка 20 незавершенных объектов прошлого года уже в работе.

К примеру, крыша дома № 8 по Большой Технической улице в Ярославле. Ремонт подрядчик начал осенью прошлого года, с приходом зимы крышу доделать не успели, законсервировали, а весной она потекла. Сейчас на объект вышла новая организация, могу сказать, что буду лично контролировать, чтобы она справилась с работами быстро.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Ярославской области задолжали фонду капремонта более миллиарда