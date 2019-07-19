Бангкок, , 11:51 — REGNUM

Ежегодный экспорт Таиланда, прошедший таможенную очистку на границе, снижающийся четвертый месяц подряд, в июне упал на 5,0% после падения на 5,79% в предыдущем месяце, показал 19 июля опрос Reuters.

Импорт в июне ожидаемо снизился на 2,96% по сравнению с годом ранее, после падения на 0,64% в мае, согласно медианному прогнозу 11 аналитиков, принимавших участие в опросе.

Таиланд, вероятно, зафиксировал положительное сальдо торгового баланса в размере $830 млн в июне по сравнению с профицитом в размере $ 181,5 млн в мае.

Министерство торговли прогнозирует рост экспорта на 3% в этом году, в то время как Центральный банк прогнозирует нулевой рост в условиях повышения глобальной торговой напряженности.