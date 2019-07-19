Сеул, , 12:57 — REGNUM

Центральный банк Южной Кореи снизил ключевую ставку на 0,25%, до 1,5% вопреки прогнозам аналитиков. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление регулятора.

Снижение ставки было предпринято впервые с июня 2016 года и обусловлено несколькими факторами. Во-первых, разгорающийся конфликт с Японией создаёт серьёзные трудности для отечественных экспортеров электроники и высокотехнологичной продукции. Во-вторых, из-за противостояния США и Китая за рубежом падает спрос на весь спектр экспортных южнокорейских товаров. В-третьих, Банк Кореи опасается замедления экономического роста и с помощью снижения ставки пытается придать новый импульс деловой активности.

Снижение ключевой ставки приведёт к удешевлению кредитов для бизнеса и населения и несколько девальвирует валюту, что повысит конкурентоспособность южнокорейских товаров.