Нью-Дели, , 11:33 — REGNUM

В время выступления в парламенте Индии представители министерства финансов сообщили, что страна потеряла 379 млрд. рупий (5,5 миллиардов долларов) из-за неуплаты налогов и налогового мошенничества в 2018−19 ф.г.

Один из депутатов нижней палаты парламента Индии Анураг Тхакур отметил, что примерно 112 миллиардов рупий было утеряно при выдаче поддельных счетов-фактур. Также отмечается, что за этот период по обвинению в совершении данных махинаций было арестовано всего 154 человека.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», за 2018−19.ф.г. было зафиксировано 1620 случаев подделывания счетов.

Политик также отметил, что налоговые инспекторы, привлекая к работе смежные службы, предпринимают различные меры по ограничению масштабов мошенничества.