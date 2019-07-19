Нью-Дели, , 12:02 — REGNUM

Азиатский банк развития (АБР) снизил прогноз роста экономики Индии на 2019−20 ф.г. Согласно последнему отчету, представители банка оценивают рост экономики республики в 7%, тогда, как показатели роста, согласно апрельскому прогнозу составляли 7,2%.

«Причиной снижения оценки являются менее успешные бюджетные показатели страны», — говорится в заявлении банка. Помимо этого, причинами снижения также стали общее замедление мирового спроса и сокращение доходов на внутреннем рынке Индии. Тем не менее, по мнению представителей банка, темпы роста ВВП Индии в 2021 году достигнут уровня 7,2%. Этому поспособствуют недавние реформы по улучшению делового климата, укрепление банков и борьба с аграрными проблемами.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», прогноз АБР по отношению ко всему региону Южной Азии остается стабильным. Рост региона в 2019 и 2020 годах составит 6,6% и 6,7% соответственно.

Стоит также отметить, что банк также обнародовал прогноз по инфляции в Индии. Существует тенденция в сторону понижения уровня инфляции до 4,1% в 2020 году. Это связывают с меньшим ростом продовольственной инфляции и укреплением индийской рупии.