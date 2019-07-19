Додома, , 12:03 — REGNUM

Всемирный банк сообщил, что в связи со стремительным экономическим ростом на протяжении уже более десяти лет Танзания станет страной со средним уровнем дохода до 2020 года.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», об этом заявил глава представительства Всемирного банка в Танзании Бэлла Бёрд на презентации 12-го доклада о состоянии экономики Танзании, рассматривающего важность человеческих ресурсов для благосостояния страны. Глава подчеркнула, что Танзания может в любой момент войти в число стран со средним уровнем дохода.

«Чтобы стать страной со средним уровнем дохода, ВВП на душу населения в стране должен равняться 1025 долл. США, на сегодняшний день ВВП на д.н. танзанийцев — 1020 долл. США, поэтому Танзания может войти в число указанных стран в любой момент», — отметила Бэлла Бёрд.

Вот уже в течение десяти лет средний экономический рост Танзании составляет 7%, что способствует укреплению экономики страны.