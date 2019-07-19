Сеул, , 12:21 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Green Cross Well Being подписали контракт на поставку напитков из красного женьшеня с представителями китайской медицинской компании. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продукция из красного женьшеня появится на рынке Китая в четвертом квартале 2019 года.

Известно, что первая партия будет состоять из 3000 коробок (в одной коробке 30 бутылочек по 20 мл).

Как сообщили представители компании, напиток из красного женьшеня помогает улучшить иммунитет и память, а также снижает утомляемость.

«Китайская компания обладает огромной сетью продаж по всему Китаю, поэтому мы надеемся, что наша продукция быстро распространится по стране. В будущем мы намерены расширить экспорт продуктов для правильного и здорового питания», — сообщили представители компании Green Cross Well Being.