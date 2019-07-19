Волгоград, , 10:42 — REGNUM

2,6 млн рублей возвращены жителям Волгоградской области управляющими и ресурсоснабжающими организациями региона — именно такую сумму потребители переплатили за коммунальные услуги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Волгоградской области 19 июля. Перерасчет выполнен по итогам проверок, которые проводились Государственной жилищной инспекцией в первом полугодии 2019 года. Показатель перерасчетов оказался вдвое выше, чем в первом полугодии 2018 года.

В общей сложности в ГЖИ Волгоградской области в январе — июне поступило более 17 тыс. обращений жителей, было проведено почти семь тысяч проверок. С начала 2019 года 16 новых управляющих организаций получили лицензии, в то же время 37 компаний по решению суда лишились лицензий. За пять лет, с 2014 года, общая сумма перерасчета в пользу потребителей превысила 110 млн рублей.

Отметим, в мае в Волгоградской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении одного из соучредителей управляющей компании, который был признан виновным в хищении более 3,6 млн рублей. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.