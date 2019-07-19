Копенгаген, , 12:05 — REGNUM

18 июля Европейский союз принял решение оштрафовать американскую компанию Qualcomm на 270 млн долларов за нарушение принципов честной конкуренции на европейском рынке.

Как заявила Еврокомиссар Маргрете Вестагер (Дания) на пресс-конференции в Брюсселе, компания играла не по правилам, когда в период с 2009 по 2011 года продавала микрочипы по цене, которая была ниже себестоимости товара. В ходе своего выступления член Еврокомиссии отметила: «Действия компании Qualcomm препятствовали развитию свободной конкуренции на этом рынке, тормозили технологический прогресс и лишали потребителей иного выбора», — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Сумма выставленного штрафа составляет 1,27% от общей прибыли компании за 2018 год. Представители Еврокомиссии также утверждают, что действия Qualcomm мотивированы желанием компании вытолкнуть с рынка основного конкурента — британскую Icera. Маргрете Вестагер при этом подчеркнула, что компания не добилась того роста, ради которого пошла на эти незаконные действия.