Белгород, , 10:39 — REGNUM

Департамент ЖКХ Белгородской области планирует заключить концессионное соглашение на модернизацию централизованных систем водоснабжения региона. Право владения и пользования имуществом водоканала предоставят победителю на 15 лет и 2 месяца. На проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию имущества водопроводной системы Белгородской области планируют направить почти 17 млрд рублей.

На официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов объявлено о начале приема заявок на участие в электронном аукционе на право заключения концессионного соглашения. Заявки принимают с 17 июля и до 31 августа 2019 года, итоги конкурса подведут 30 сентября. От имени Белгородской области концедентом выступает департамент жилищно-коммунального хозяйства, предприятием обозначено Государственное унитарное предприятие Белгородской области «Белгородский водоканал» (гендиректор Сергей Тараканов), концессионер — АО «Белгородский водоканал» (гендиректор Сергей Тараканов). Объект соглашения — централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения 19 муниципальных образований региона. Согласно условиям соглашения документ действителен с момента подписания до конца 2034 года.

На модернизацию водоканала направят более 16,9 млрд рублей. По оценкам региональных властей сейчас износ сетей и объектов водопроводно-канализационного хозяйства составляет от 42% до 90%. В июне 2019 года в Белгородской области депутаты муниципалитетов приняли решение о повышении тарифов на холодную воду и водоотведение.