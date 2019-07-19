Копенгаген, , 11:48 — REGNUM

Danske Bank продолжает терять тысячи клиентов и соответственно способность зарабатывать деньги. Такой вывод сделан в отчете, который подготовил нынешний глава банка голландец Крис Фохелзанг. В частности, в отчете говорится, что за первые семь месяцев 2019 года прибыль банка составила всего 1 млрд долларов, что на 24% ниже аналогичного показателя за тот же период предыдущего года.

Кроме того, банк стремительно теряет клиентов: только за первые шесть месяцев 2019 года от сотрудничества с банком отказались 13 600 лиц — об этом пишет датская газета «Berlingske» («Берлинске»).

В обращении к акционерам директор Danske Bank заявил, что в первой половине 2019 года банк действительно столкнулся с трудностями разного характера. Однако глава банка пообещал вновь выступить перед акционерным сообществом уже с готовыми предложениями относительно того, как Danske Bank мог бы продолжать оказывать «качественные услуги своим клиентам» и «приносить пользу обществу».