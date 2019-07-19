Пхеньян, , 10:35 — REGNUM

Объем внешней торговли КНДР продолжает падать на протяжении двух лет. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского агенства содействия торговле и инвестициям (КОТРА).

Согласно опубликованным данным, в 2018 году объем внешней торговли КНДР (за исключением торговли между Севером и Югом) составила $2,84 млрд, что на 48,8% меньше по сравнению с 2017 годом.

Известно, что экспорт страны сократился на 86,3%, до $240 млн, а импорт — на 31,2%, до $260 млн.

Дефицит торгового баланса составил 2,36 млрд, что на 17,5% больше по сравнению с 2017 годом.

По словам специалистов КОТРА, внешняя торговля КНДР сократилась из-за санкций введенных Советом Безопасности ООН в отношении Северной Кореи.

Напомним, что впервые санкции против КНДР были введены в 2006 году, после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия.

Резолюция Совета Безопасности ООН 1718 потребовала от северокорейского руководства прекратить ядерные испытания и запретила экспорт в Северную Корею ряда наименований военной техники, а также и предметов роскоши. В 2013 году санкции против КНДР были усилены.

Товарооборот между КНДР и Китаем составил 2,72 млрд, что на 48,2% меньше по сравнению с 2017 годом.

Известно, что экспорт минеральных красок, одежды и морепродуктов сократился почти на 100%, а орехов и фруктов — на 94,5%.

С другой стороны, экспорт часов и аксессуаров увеличился на 1533,7%, а париков — на 159,3%.

Импорт товаров в страну составил 360 млн. Импорт электрооборудования, обогревателей и другого оборудования сократился на 97,6% и 96,9% соответственно.