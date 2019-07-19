Нур-Султан, , 09:49 — REGNUM

По итогам второго квартала 2019 года Национальный банк Казахстана оштрафовал микрофинансовые организации (МФО) на сумму 2,242 млн тенге ($5,82 тыс.). Об этом сообщили 19 июля в пресс-службе финансового регулятора.

Отмечается, что за отчетный период было применено 13 мер воздействия, в том числе пять штрафов и восемь ограничительных мер. Нарушения связаны с отсутствием копии документа, удостоверяющего личность заемщика и сведения о залоге.

Кроме того, Национальный банк Казахстана выявил нарушения с ведением бухгалтерского учета в МФО, несоблюдением требований в части минимального размера собственного капитала и другие нарушения финансового законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в четвертом квартале 2019 года Нацбанк Казахстана применил 17 санкций и ограничительных мер в отношении микрофинансовых организаций республики.

Читайте также: Нацбанк Казахстана выявил нарушения в микрофинансовых организациях