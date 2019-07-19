Нур-Султан, 19 июля 2019, 09:49 — REGNUM
По итогам второго квартала 2019 года Национальный банк Казахстана оштрафовал микрофинансовые организации (МФО) на сумму 2,242 млн тенге ($5,82 тыс.). Об этом сообщили 19 июля в пресс-службе финансового регулятора.
Отмечается, что за отчетный период было применено 13 мер воздействия, в том числе пять штрафов и восемь ограничительных мер. Нарушения связаны с отсутствием копии документа, удостоверяющего личность заемщика и сведения о залоге.
Кроме того, Национальный банк Казахстана выявил нарушения с ведением бухгалтерского учета в МФО, несоблюдением требований в части минимального размера собственного капитала и другие нарушения финансового законодательства.
Как сообщало ИА REGNUM, в четвертом квартале 2019 года Нацбанк Казахстана применил 17 санкций и ограничительных мер в отношении микрофинансовых организаций республики.
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