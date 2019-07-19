Сеул, , 09:46 — REGNUM

Представители Busan Port Authority подписали меморандум о взаимопонимании с представителями крупнейшего частного портового оператора Индии Adani Ports & Special Economic Zone (APSEZ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, компании планируют развивать логистические объекты (клады и грузовые терминалы), находящиеся под юрисдикцией индийского многонационального конгломерата Adani Group.

Известно, что контейнерные терминалы в Индии расположены в порту Мундра, который занимает 36-е место в мире по объему обработанных грузов (4,5 млн контейнеров).

«Мы будем активно сотрудничать в различных областях с APSEZ поскольку экономика Индии быстро растет, объемы торговли и спрос на логистическую инфраструктуру увеличиваются», — сообщили представители компании.