Пекин, , 09:39 — REGNUM

Производство овощей в Китае достигло 700 тонн в 2018 году, что на 1,2% выше, чем годом ранее, стало известно на овощной конференции, передает 18 июля агентство Синьхуа.

Конференция прошла в столице Нинся-Хуэйского автономного района на востоке Китая городе Иньчуань. Рост потребительского спроса на овощи в Китае был устойчивым, в то время как поставки могли полностью его удовлетворить, заявил председатель Овощной ассоциации Китая Сюэ Лян.

В 2018 году площадь посадки овощей достигла 19,96 га в Китае. Производство овощей составило 2,2 трлн юаней (около $320 млрд), а чистый выход составил 1,2 трлн юаней.