Москва, , 09:36 — REGNUM

Минпромторг РФ вышло с предложением о закреплении приоритетного права работы в Арктике судам, построенным на российских верфях.

«Подготовлены предложения по внесению изменений в Кодекс торгового мореплавания, направленные на закрепление приоритетного права использования судов, построенных на территории РФ. Данные предложения, в том числе, учитывают приоритетное использование судов, построенных на территории РФ, в акватории Северного морского пути» — ссылается РИА Новости на пресс-службу ведомства.

Напомним, что Минпромторг еще весной 2018 года предлагал законопроект о запрете использования иностранных судов для перевозок нефти, газа и угля, добытых непосредственно в российской части Арктики. Российское «происхождение» должно быть также у судов ледокольной и лоцманской проводки, каботажа и судов для шельфовых ресурсных исследований.

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Однако, как отмечало ИА REGNUM, пока доля перевозок внешних торговых грузов судами под российским флагом составляет 1% от общего количества. По мнению президента Российской палаты судоходства Алексея Клявина одной из причин является несовершенство российского законодательства. Судовладельцы избегают многочисленных согласований в ведомствах и надзорных органах ‑ и охотнее привлекают к работе суда под иностранным флагом.