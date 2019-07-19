Удомля, Тверская область, , 09:33 — REGNUM

Энергоблок № 4 Калининской АЭС, ранее отключенный из-за короткого замыкания, был включен в сеть и в 04:00 19 июля выведен на номинальную мощность, сообщили в центре общественных связей АЭС.

Как сообщается, энергоблок № 4 был включён в сеть в 20:00 18 июля после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве. В настоящее время он вышел на номинальную мощность в 1000 МВт. Таким образом, в настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 3 и 4 КАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС произошло отключение высоковольтных линий электропередач «Белозерская» (750 кВ), «Опытная» (750 кВ). В результате автоматикой были отключены три энергоблока Калининской АЭС — №№ 1, 2 и 4.

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