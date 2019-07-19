Наньчан, Китай, , 09:31 — REGNUM

Международная выставка мобильного интернета вещей (IoT) открылась 18 июля в китайской провинции Цзянси, сообщает агентство Синьхуа.

Выставка собрала воедино промышленных экспертов и представителей ведущих технологических корпораций вроде Huawei и ZTE, которые обсудят последние разработки в сфере технологий, их приложение, а также защиту безопасности данных.

Выставка стартовала после того, как Китай выдал первые лицензии на коммерческое использование технологии 5G в сфере создания сети вещания и сетей связи большой тройкой китайских операторов телекоммуникаций в июне текущего года. Это стало важным шагом для развития интернета вещей.

За последние годы Китай переживает взрывной рост интернета вещей. В 2018 году оборот в индустрии вырос почти на 73% относительно 2017 года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий.

Быстрый рост связан с распространением смартфонов с доступом к сети интернет, снижением цен на интернет, а также развитием инфраструктуры связи.

Три крупнейшие китайские оператора мобильной связи China Telecom, China Mobile и China Unicom имели на 2018 год суммарную базу пользователей интернета вещей в количестве 671 млн человек, что на 400 млн больше, чем годом ранее.